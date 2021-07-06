В Челнах на фасадах некоторых домов появятся муралы с изображением гравюры «Большая волна Канагавы»

В Набережных Челнах на фасадах некоторых домов появятся муралы с изображением гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна» или «Большая волна Канагавы». Об этом сообщает пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Рисунок появится в 4-м комплексе Нового города по проспекту Хасана Туфана. Композиция будет представлять из себя модульную картину из четырех частей, размещенную сразу на четырех домах.

Рисовать мурал «Большая волна» будет художник, руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов и его команда. Он — автор муралов Шамиля Усманова, танцующей царицы Сююмбике, композиции синиц со скворечником, рабочего на фоне гидроэлектростанции.



Сейчас команда художников работает над созданием мурала на доме 53/23 (блоки А и Б). Там появится изображения девушки в национальном костюме с чак-чаком и яблоневого сада, который будет олицетворять гостеприимство и плодородие. Место выбрано неслучайно: неподалеку от дома располагается рынок, где торгуют овощами и фруктами.



Татьяна Леухина