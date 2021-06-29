В Челнах появится мурал, посвященный плодородию Татарстана

В Набережных Челнах завершается работа над новым муралом «Яблоневый сад», посвященным плодородию Татарстана. Мурал появится на фасаде дома в 53-м комплексе, сообщает «Эфир».



Тема выбрана не случайно — неподалеку от дома располагается рынок, где торгуют овощами и фруктами. Автор работы — художник и руководитель мастерской MASTAS Марат Билялов, работы которого уже украшают дома 4/14 и 9/3А в поселке ГЭС, 26/08, 43/12 и 43/09 в новом городе, а еще обновленный бульвар Тинчурина.

По словам начальника отдела генерального плана и развития территории исполкома Малики Шамсиевой, задумка — не на один фасад, а на два. Идея второго фасада пока не раскрывается, но она связана с локацией города и расположением рядом экобазара. По задумке, мурал должен отразить идею любви к родному краю.

В мае Билялов нарисовал граффити на стене колледжа искусств в городе. По его словам, здание до этого практически не отражало специфику учебного заведения. Попросила исправить ситуацию главный архитектор города Малика Шамсиева. После утверждения проекта на фасаде колледжа появились граффити.

Маргарита Головатенко