Сборная России завершила Benu Cup без побед. «Синтезовцы» отметились голами во всех матчах
Сборная России по водному поло завершила своем участие в международном турнире Benu cup, проходившем в столице Венгрии, Будапеште со 2 по 4 июля.
Соперниками российской команд стали хозяева турнира Венгрии, а также сборные Испании и Хорватии. Все три поединка россияне проиграли.
В составе отечественной сборной отметились игроки казанского «Синтеза». Роман Шепелев забросил 4 мяча в ворота Венгрии, Егор Васильев отметился тремя точными бросками в ворота испанцев и двумя — в ворота хорватов. Сборным Испании и Хорватии также по два раза забил Игорь Бычков.
А ворота сборной России защищали казанские голкиперы Евгений Костров и Игорь Чирков.
А тренерский штаб сборной России входит главный тренер ВК «Синтез» Марат Закиров.
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