Новости спорта

20:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России завершила Benu Cup без побед. «Синтезовцы» отметились голами во всех матчах

19:59, 05.07.2021
Сборная России завершила Benu Cup без побед. «Синтезовцы» отметились голами во всех матчах

Сборная России по водному поло завершила своем участие в международном турнире Benu cup, проходившем в столице Венгрии, Будапеште со 2 по 4 июля.

Соперниками российской команд стали хозяева турнира Венгрии, а также сборные Испании и Хорватии. Все три поединка россияне проиграли.

В составе отечественной сборной отметились игроки казанского «Синтеза». Роман Шепелев забросил 4 мяча в ворота Венгрии, Егор Васильев отметился тремя точными бросками в ворота испанцев и двумя — в ворота хорватов. Сборным Испании и Хорватии также по два раза забил Игорь Бычков.
А ворота сборной России защищали казанские голкиперы Евгений Костров и Игорь Чирков.
А тренерский штаб сборной России входит главный тренер ВК «Синтез» Марат Закиров.

СпортВодные виды спорта
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также