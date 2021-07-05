Скончался вратарь сборной Латвии и «Коламбус Блю Джакетс»

4 июля в городе Нови (штат Мичиган, США) скончался голкипер хоккейной команды «Коламбус Блю Джакетс» Матисс Кивлениекс. Голкиперу, выступавшему на недавнем чемпионате мира за сборную Латвии, было 24 года.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам голкипера сборной Латвии Матиса Эдмундса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом из жизни. Воспитанник хоккейной школы «Пардаугава» на последнем чемпионате мира был голкипером сборной Латвии, одержав одну победу в четырех матчах. Также он сыграл восемь матчей в НХЛ за свою карьеру.



Своим бойцовским духом, трудолюбием и настроем он был настоящим примером в спорте! Гибель Матиса — большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всего латвийского народа», — сказано в пресс-релизе Федерации хоккея Латвии.

Подробности смерти Кивлениекса не сообщаются, но, по неофициальной информации, трагедия произошла во время празднования Дня Независимости, который отмечают 4 июля в США.

На домашнем чемпионате мира Кивлениекс сыграл в четырех матчах, в том числе принял участие в победе над сборной Канады, ставшей первой в истории хоккея Латвии.

Джаудат Абдуллин