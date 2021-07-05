«Представляюсь Машей»: Чулпан Хаматова рассказала, чувствует ли себя из-за татарских корней «иностранкой»

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Актриса родом из Казани Чулпан Хаматова заявила, что не чувствует в себе «элемента инокультурности, чужеродности», а себя «иностранкой» в России из-за своих татарских корней не считает. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале Галине Юзефович.

Однако Хаматова рассказала, что ее имя обычно сводит людей с ума, из-за чего ей часто приходится представляться в кафе и ресторанах другим именем. «Я никогда не скажу, что Чулпан, потому что это будет 15 минут «Султан?»... как угодно. Много времени я буду по буквам объяснять», — объяснила актриса, добавив, что представляется Машей.

«С именем Чулпан можно играть Ларису Гишар, потому что она немного инопланетянка, и ты со своей татарской культурой и все равно другим представлением о жизни очень хорошо подходишь, чтобы сыграть иностранку в русском дореволюционном, потом революционном обществе», — рассказала Хаматова.

Напомним, Хаматова сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», съемки которого проходили в Татарстане. Она рассказывала, что хотела отказаться от роли, не устроило видение режиссером Егором Анашкиным определенной сцены сериала.



Анашкин же встал на защиту Хаматовой, когда ее начали критиковать за эту роль. «Я не понимаю, зачем татары обижают своих. Я считаю, что этим нужно гордиться. Ваша актриса, татарка, делает вашу культуру популярной для огромного количества людей», — сказал он в «Интервью без галстука» Андрею Кузьмину.

Татьяна Демина