ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из которых в Москве

ФСБ России смогла предотвратить серию террористических актов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Двух террористов задержали, шестерых ликвидировали, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Сообщается, что серия терактов планировалась летом этого года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации «Исламское государство»* на территории РФ.

1 июля был задержан участник международной террористической организации, готовивший подрыв самодельного взрывного устройства в Москве. Он был гражданином России.

Ранее Вахитовский районный суд Казани арестовал женатую пару граждан Таджикистана 1963 и 1968 годов рождения, которые перевели $700 (47 947 рублей 27 копеек) члену международной террористической организации «Исламское государство»*. Мужчина и женщина знали, что человек, которому они перечислили средства, участвует в деятельности ИГИЛ* на территории Сирии.

*признана террористической организацией, и ее деятельность запрещена на территории России решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 года.

Маргарита Головатенко