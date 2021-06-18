В Казани арестовали супругов из Таджикистана за перевод $700 в ИГИЛ*

Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский районный суд Казани арестовал женатую пару граждан Таджикистана 1963 и 1968 года рождения, которые перевели $700 (47 947 рублей 27 копеек), члену международной террористической организации «Исламское государство»*.

Мужчина и женщина знали, что человек, которому они перечислили средства, участвует в деятельности ИГИЛ* на территории Сирии. Они действовали совместно и согласовано, сообщает пресс-служба Вахитовского суда Казани.

Гражданам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).



*признана террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории России решением Верховного Суда РФ от 29 декабря 2014 года

Татьяна Демина