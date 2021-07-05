Эрик Гафаров сообщил, что был в плену, где его пытали

Беглый предприниматель из Набережных Челнов, основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров сообщил, что был в плену, где его пытали. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram.



«Да, три дня ада, которые закалили сталь», — ответил он на уточняющий вопрос от подписчика.

«Нас должны были убить, но мы чудом выбрались», — уточнил он, отвечая на вопрос, почему его долго не было в соцсетях. Гафаров заявил, что у него ожог от утюга третьей степени. Поражены 25% тела.

В январе 2021-го Гафаров, которого подозревают в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы. Также он прокомментировал заявление блогера Андрея Алистарова, который обвинил бизнесмена в покушении. Гафаров утверждает, что блогер снимает свои разоблачения за 2—3 млн рублей в месяц. Лучшим событием в истории с фондом Gafarov and Partners LTD предприниматель назвал то, что он покинул «гнилой Татарстан».

Алистаров рассказывал, что 31 марта в Стамбуле должна была произойти встреча Гафарова с неизвестными людьми по вопросу возврата долгов. Турецкие СМИ сообщали, что средь бела дня в Стамбуле произошла перестрелка двух группировок. По данным чеченских СМИ, во время перестрелки был убит чеченец. Алистаров, который привел кадры с места перестрелки, считает, что на видео попали подельники Гафарова.