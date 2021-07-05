Два регбиста казанской «Стрелы» вызваны в состав сборной России

Регбисты казанской «Стрелы» Денис Барабанцев и братья Магомед и Шамиль Давудовы получили вызов в сборную России для подготовки к матчам чемпионата Европы, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Предполагалось, что сборная сыграет против Испании и Португалии, но игра с испанцами, назначенная на 3 июня в Аликанте, была перенесена из-за нескольких случаев заражения ковидом в рядах испанской команды. Встреча с Португалией пройдет 17 июля в Нижнем Новгороде.

Напомним, что ранее игрок «Стрелы» Сергей Евсеев стал бронзовым призером чемпионата Европы по регби-7.

Кроме того, определился с новым клубом бывший игрок «Стрелы» Хетаг Дзобелов, который будет выступать за «Енисей-СТМ».

Джаудат Абдуллин