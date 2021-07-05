Зеленодольский суд вернул прокурорам «политическое» дело о попытке убийства

Фото: "Реальное время" (на снимке - оправданный Мельник)

В Зеленодольском суде повторный процесс по делу о «политическом» покушении 2011 года на местного депутата Алексея Соловьева закончился возвратом уголовного дела в прокуратуру. Горсуд посчитал: приговор вынести нельзя, поскольку следствием не установлен мотив обвиняемого экс-сотрудника полиции Марий Эл Виталия Мельника.



О новом повороте в затяжном процессе «Реальному времени» сообщили потерпевший и один из адвокатов подсудимого Тимур Беляков.

Напомним, по тому же обвинению 26 октября 2020 года Мельника оправдали. Однако Верховный суд РТ счел этот приговор незаконным и в январе 2021-го постановил — вернуть дело на повторное рассмотрение в Зеленодольский суд в ином составе.

В рамках нового процесса под председательством судьи Виталия Гаврилова состоялось лишь два заседания. Вопрос о возврате дела судья поставил самостоятельно. Как следует из итогового постановления, гособвинитель выступила против, а вот потерпевший и сторона защиты такое решение поддержали — каждый по своим основаниям. В частности, Соловьев считает, что следователи не приняли все меры к установлению заказчиков преступления.

Суд решил, что следователи установили лишь мотив неустановленных лиц, вступивших в сговор на убийство Соловьева из личной неприязни, а по какой причине подсудимый согласился выступить исполнителем в обвинительном заключении не указали.

Само преступление, напомним, совершено больше девяти лет назад. Потерпевший зеленодольский активист, бывший замглавы исполкома Зеленодольска Алексей Соловьев считает его заказным. 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове. По горячим следам подозреваемого не нашли. Он появился лишь в 2019-м после опознания, однако какую-либо причастность к преступлению категорически отрицал. При этом близкие Мельника настаивали на его алиби, правда, несколько раз корректировали свои показания. В прениях гособвинение запрашивало для Мельника 8 лет колонии.

Орудие преступления — лом длиной 62 см пропал из камеры вещдоков задолго до суда. По делу свидетельствовал бывший мэр Зеленодольска и сенатор от Татарстана Сергей Батин.