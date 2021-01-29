Верховный суд РТ отменил оправдательный приговор по «политическому» делу о покушении на убийство

Фото: "Реальное время" (на снимке - обвиняемый Виталий Мельник)

Сегодня в апелляции был отмен оправдательный приговор Зеленодольского горсуда по делу о «политическом» покушении 2011 года на местного депутата Алексея Соловьева. Верховный суд Татарстана вернул дело обвиняемого в этом преступлении экс-сотрудника полиции Марий Эл Виталия Мельника на новое рассмотрение в первую инстанцию, сообщил «Реальному времени» потерпевший.



На заседании апелляционной инстанции адвокаты Мельника настаивали на законности итогового решения Зеленодольского горсуда. Представитель прокуратуры просил об отмене приговора, а потерпевший настаивал не только на отмене, но и на возврате материалов прокурору.

Само преступление, напомним, совершено больше 9 лет назад. Потерпевший — зеленодольский активист, бывший замглавы исполкома Зеленодольска Алексей Соловьев считает его заказным. 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове.

По горячим следам подозреваемого не нашли. Он появился лишь в 2019-м после опознания, однако какую-либо причастность к преступлению категорически отрицал. При этом близкие Мельника настаивали на его алиби, правда, несколько раз корректировали свои показания.

Орудие преступления — лом длиной 62 см пропал из камеры вещдоков задолго до суда, по делу судом был допрошен бывший мэр Зеленодольска и сенатор от Татарстана Сергей Батин.

