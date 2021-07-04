Мишустин заявил, что российская экономика по-прежнему открыта для коллег из Европы

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России «остается открытой для европейских коллег». В современной обстановке особенно важно развивать отечественную промышленность в тесной кооперации с государствами-партнерами, считает он.

Мишустин обратил внимание, что Россия продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства. В частности, создан механизм СПИК 2.0, предполагающий «внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий».

Сейчас в перечень включено свыше 600 технологий, он постоянно пополняется, пишет ТАСС. «По всем таким направлениям совместно с иностранными партнерами мы будем развивать наши компетенции», — заявил Мишустин.

Отметим, в СПИК 2.0, в отличие от просто СПИКа, отменен минимальный порог инвестиций в проект, увеличен срок действия контракта до 15 лет (при инвестициях менее 50 млрд рублей) и до 20 лет (при объемах инвестиций, превышающих 50 млрд). В рамках проекта обязательно должна применяться некая современная технология.



Татьяна Демина