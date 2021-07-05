Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +26 градусов
В понедельник, 5 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +21—24 градусов.Общество Татарстан
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