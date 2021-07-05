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Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +26 градусов

05:28, 05.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 5 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +21—24 градусов.

Общество Татарстан
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