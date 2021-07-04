В Набережных Челнах за год снизилась рождаемость на 2,5%

В Набережных Челнах за первые полгода 2021 года на свет появились 3 235 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рождаемость снизилась на 2,5%.

За полгода 2020 в автограде зарегистрировали рождение 3316 детей, пишут «Челнинские известия».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По данным Росстата, в Татарстане по итогам I квартала 2021 года упала рождаемость: в январе — марте в республике родились 9 502 ребенка, что на 402 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в Татарстане за I квартал текущего года умерли 39 детей в возрасте до одного года.