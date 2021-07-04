Новости общества

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах за год снизилась рождаемость на 2,5%

12:20, 04.07.2021
В Набережных Челнах за год снизилась рождаемость на 2,5%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах за первые полгода 2021 года на свет появились 3 235 детей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рождаемость снизилась на 2,5%.

За полгода 2020 в автограде зарегистрировали рождение 3316 детей, пишут «Челнинские известия».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

По данным Росстата, в Татарстане по итогам I квартала 2021 года упала рождаемость: в январе — марте в республике родились 9 502 ребенка, что на 402 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, в Татарстане за I квартал текущего года умерли 39 детей в возрасте до одного года.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также