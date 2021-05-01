Росстат: в Татарстане в первом квартале 2021 года упала рождаемость

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане по итогам первого квартала 2021 года упала рождаемость: в январе — марте в республике родились 9 502 ребенка, что на 402 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в марте 2021 года в республике рождаемость выросла на 11,5%: на свет появились 3 784 ребенка, в то время как в марте прошлого года в Татарстане зарегистрировали 3 393 новорожденных. Такие данные приводит Росстат.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Снижение рождаемости в первом квартале 2021 года зафиксировано в Приволжском федеральном округе: в 14 регионах за первые три месяца этого года на свет появились 63 117 детей, что на 872 ребенка меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако в марте 2021 года рождаемость в ПФО выросла на 15,4% по отношению к марту 2020 года: 24 745 и 21 436 новорожденных соответственно.

По последним данным в России насчитывается чуть более 7,5 млн женщин в возрасте от 20 до 29 лет. С 2010 года их количество сократилось на 37,5%, что сказалось на рождаемости в стране.

Татьяна Демина