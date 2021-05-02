Росстат: в Татарстане в январе — марте 2021 года умерли 39 младенцев

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Росстат опубликовал данные за первый квартал 2021 года по младенческой смертности в России. В Татарстане за этот период умерло 39 детей в возрасте до одного года.

По сравнению с январем — мартом 2020 года, это число уменьшилось: тогда в республики зарегистрировали 51 случай младенческой смерти.

На одну тысячу родивших в Татарстане за первый квартал 2021 года приходится 3,8 умершего в возрасте до одного года, следует из данных Росстата.

В ПФО самый высокий показатель младенческой смертности по итогам января — марта этого года зарегистрирован в Башкирии — 68 умерших в младенчестве (55 в 2020 году). Самый низкий — в Чувашии (3 случая младенческой смерти).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В целом по России младенческая смертность по итогам первых трех месяцев сократилась с 1 656 в 2020 году до 1583 в этом году. На тысячу рожденных в первом квартале пришлось 4,5 умершего в возрасте до одного года.

Напомним, что, по данным Росстата, в Татарстане в январе — марте 2021 года зарегистрировали 13 033 случая смерти, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11 269 умерших в первом квартале 2020 года).



Тем временем рождаемость в Татарстане по итогам первого квартала 2021 года упала: в январе — марте в республике родились 9 502 ребенка, что на 402 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Демина