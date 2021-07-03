Сборная Украины выбыла из Евро-2020, проиграв Англии в четвертьфинале

Сборная Украины проиграла Англии (0:4) в четвертьфинальном матче на чемпионате Европы-2020 по футболу.

В первом тайме англичане смогли открыть счет уже на 4-й минуте игры, точным ударом отметился Харри Кейн. Сразу после перерыва украинцы пропустили второй. Соперник успешно разыграл штрафной и Харри Магуайр головой отправил мяч в сетку.

Чуть спустя Кейн оформил дубль, а еще немного погодя Джордан Хендерсон довел дело до разгромного, установив окончательный счет — 0:4.

Фото: vk.com/euro2020

После поражения Украина выбыла из дальнейшего розыгрыша турнира, Англия сыграет в полуфинале против Дании. Ранее датчане оказались сильнее Чехии (2:1).