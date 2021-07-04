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Группа Little Big больше не сотрудничает с Пухляшом

00:36, 04.07.2021
Группа Little Big больше не сотрудничает с Пухляшом
Фото: instagram.com/littlebigband

Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что коллектив не видит смысла брать его «на прицеп» — у Красилова своя жизнь.

Танцор из клипа Uno группы Little Big возглавил рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет журнала Forbes по результатам голосования читателей.

Алексей Нечаев
Общество
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