Группа Little Big больше не сотрудничает с Пухляшом

Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что коллектив не видит смысла брать его «на прицеп» — у Красилова своя жизнь.

Танцор из клипа Uno группы Little Big возглавил рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет журнала Forbes по результатам голосования читателей.

Алексей Нечаев