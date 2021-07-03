На трассе Бугульма — Уральск произошло ДТП — на место происшествия выехал прокурор

Фото: прокуратура РТ

Сегодня в 13.01 в дежурную часть ОМВД России по Бугульминскому району поступило сообщение о ДТП. Оно произошло на трассе Бугульма — Уральск — в районе железнодорожной станции Базаровка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107, который зарегистрирован в Самарской области и «Киа Рио» из Оренбургской области. Водитель отечественного авто погиб на месте. Человек, который был за рулем иномарки, доставлен в Бугульминскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

фото: прокуратура РТ

На место происшествия выехал городской прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проверка находится на контроле.

На место аварии в Кукморском районе выезжал местный прокурор Антон Чураков. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.



Алексей Нечаев