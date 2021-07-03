Синоптики предупредили о грозе, граде и тумане в Татарстане

Синоптики предупредили об ухудшении погоды 18 часов 3 июля до 18 часов 4 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По прогнозу, 4 июля на территории Татарстана и Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с, днем локально град; ночью и утром в отдельных районах туман.

Также в Татарстане ночью и днем 3 июля ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.



Ольга Плешкова