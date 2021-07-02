Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана: избежать третьей волны не удастся
Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что республика стоит на пороге третьей волны подъема заболеваемости коронавирусом.
Подъем заболеваемости можно увидеть по России. По мнению инфекциониста, избежать подъема заболеваемости Татарстану не удастся.
«Сейчас мы находимся на пороге третьей волны [COVID-19], на пороге подъема заболеваемости», — цитирует эпидемиолога «Татарстан 24».
Вчера в Татарстане зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 474 случая COVID-19.
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