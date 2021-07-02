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Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана: избежать третьей волны не удастся

07:17, 02.07.2021 1
Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана: избежать третьей волны не удастся
Фото: realnoevremya.ru

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов заявил, что республика стоит на пороге третьей волны подъема заболеваемости коронавирусом.

Подъем заболеваемости можно увидеть по России. По мнению инфекциониста, избежать подъема заболеваемости Татарстану не удастся.

«Сейчас мы находимся на пороге третьей волны [COVID-19], на пороге подъема заболеваемости», — цитирует эпидемиолога «Татарстан 24».

Вчера в Татарстане зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 22 474 случая COVID-19.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:22
    Чинуши наши все на Сингапур смотрят, как там коррупцию победили, как прорыв вперед осуществили. Така пусть посмотрят КАК СЕЙЧАС В СИНГАПУРЕ ПРИНЯЛИ КОРОНОВИРУС! Жить будем с ним еще долго! Все. Баста. Там и карантин скоро намерены отменить по приезду. Перевели этот вирус в разряд обычных как и ОРВИ! И от гриппа тоже умирают. Мозгами надо думать, а не в рот смотреть руководству региона и рисовать статистику!
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