В Казани изъяли 26 электросамокатов, припаркованных в неположенных местах

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани изъяли 26 электросамокатов, оставленных в местах, не предназначенных для их парковки. Составлено восемь протоколов по статье 3.6 КоАП РТ (нарушение правил благоустройства поселений и городских округов).

Оставленные в неположенных местах электросамокаты создают препятствия для движения пешеходов, сообщается на сайте мэрии города. Рейд провели специалисты исполкома и сотрудники ОГИБДД УМВД по Казани.

Напомним, власти столицы Татарстана утвердили схему размещения сезонной сети пунктов проката электросамокатов: в городе санкционированы 112 пунктов размещения по 5,25 кв. метров каждый.

Фото: Анна Сейтумерова

По стандартам парковки электросамокатов, размещать их следует с учетом ограничений опор и оборудования электросетевого хозяйства, связи, рекламных конструкций, указателей, зеленых насаждений и ограждений.

Также в Казани приняли новые правила пользования электросамокатами. Чиновники требуют, чтобы скорость движения электросамокатов при движении на тротуарах автоматически ограничивалась до 10 км/ч, что меньше скорости бега человека. Кататься со скоростью 15 км/ч разрешено на велосипедных дорожках — их в городе всего 13. При этом движение на автомобильных дорогах запрещено.

Татьяна Демина