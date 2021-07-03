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Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов, местами сильный дождь

05:30, 03.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов, местами сильный дождь
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 3 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, локально сильный. Ожидается гроза, местами град.

Ветер северо-западный умеренный. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +24..+29 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +24 до +28 градусов, в Набережных Челнах — от +25 °С до +29 °С.

По прогнозу синоптиков, в эти выходные в теплой и неустойчивой воздушной массе при прохождении фронтальных разделов в Татарстане местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиления ветра 15—20 м/с. Ночью температуры опустятся до +14..+20 °С, днем воздух прогреется до +23..+28 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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