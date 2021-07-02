Глава Удмуртии сообщил о локализации аварии после выброса хлора в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о локализации аварии на станции подъема воды «Ижводоканала» в столице республике. Утечка хлора приостановлена, добавил он.



«Силами Роспотребнадзора и МЧС сделали только что замеры. Предельные нормы хлора в воздухе пока в норме», — сообщил Бречалов в своем Instagram. Работы по устранению последствий происшествия продолжаются.

«Опасности для жизни и здоровья граждан нет. Но будьте внимательны», — обратился в жителям Ижевска Бречалов.

Несмотря на выброс хлора, подачу воды жителям Ижевска не прекращали, в том числе в районе аварии пишет ТАСС.

Авария произошла сегодня в 20:15. По предварительным данным никто в результате утечки хлора не пострадал, угрозы жилому сектору отсутствуют. Для предотвращения распространение хлора установили водяную завесу.

Татьяна Демина