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Происшествия

В Ижевске на станции подъема воды произошел выброс хлора

20:48, 02.07.2021
В Ижевске на станции подъема воды произошел выброс хлора
Фото: izhvodokanal.ru

В Ижевске на станции подготовки воды «Ижводоканала» произошла утечка хлора в размере 800 кг. По информации предприятия, вещество за пределы станции не распространилось, пишет ТАСС.

После происшествия с «Ижводоканала» эвакуировали 10 сотрудников, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета. В ГУ МЧС России по Удмуртии попросили горожан выехать с территории микрорайона Городок Металлургов.

По предварительным данным никто в результате утечки хлора не пострадал, угрозы жилому сектору отсутствуют. Для предотвращения распространение хлора установили водяную завесу.

Татьяна Демина
Происшествия Удмуртия
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