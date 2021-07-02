В Ижевске на станции подъема воды произошел выброс хлора

В Ижевске на станции подготовки воды «Ижводоканала» произошла утечка хлора в размере 800 кг. По информации предприятия, вещество за пределы станции не распространилось, пишет ТАСС.

После происшествия с «Ижводоканала» эвакуировали 10 сотрудников, а также проживающих в общежитии Ижевского государственного технического университета. В ГУ МЧС России по Удмуртии попросили горожан выехать с территории микрорайона Городок Металлургов.

По предварительным данным никто в результате утечки хлора не пострадал, угрозы жилому сектору отсутствуют. Для предотвращения распространение хлора установили водяную завесу.

Татьяна Демина