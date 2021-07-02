В Татарстане впервые прошел конкурс красоты среди коров

Сегодня жюри определило победительниц конкурса красоты среди коров, который проходил в рамках агропромышленной выставки «Агроволга-2021». В нем участвовали свыше 90 коров и телят КРС голштинской породы. Для объективной оценки достоинств животных пригласили оценщика из Национальной ассоциации производителей крупного рогатого скота голштино-фризской породы Венгрии Шебёка Тамаша.

В группе «полновозрастные коровы» первое место заняла корова Раиса Нигамадшина из СХПК «Кызыл юл» Балтасинского района РТ, в группе «телки» — корова Ильнура Шамсутдинова из СХПК им. Вахитова Кукморского района, в номинации «первотелки» — корова Илзиры Сафиной из СХПК «ТАН» Атнинского района.

Фото: agro.tatarstan.ru

Всего титула красавицы удостоились 12 коров, их владельцы получили денежные сертификаты от 50 тыс. рублей до 1 млн рублей. Основные критерии красоты — молочность, упитанность, походка, вымя и конечности.

Фото: agro.tatarstan.ru

«Этот конкурс проводим впервые. Мы ездили за границу и решили провести конкурс среди племенных коров у себя в Татарстане. В дальнейшем будем его развивать», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Луиза Игнатьева