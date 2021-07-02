В ДТП на М-7 в Башкирии погибли 6 человек

В Кушнаренковском районе Башкирии около 15.00 мск произошло ДТП, унесшее жизни шестерых человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.



По предварительным данным, у грузовика Skania, двигавшегося в направлении Уфы, на 1284 км автодороги М-7 «Волга» выбросило переднее левое колесо на встречную «Ладу Ларгус». Легковушка опрокинулась, в результате чего столкнулась со встречной «Нивой». «Ларгус» загорелся. Водитель «Ларгуса» и пять пассажиров скончались до приезда скорой медицинской помощи.

На место происшествия выехал врио начальника республиканского Управления ГИБДД. Устанавливаются причины аварии и личности погибших.

Сегодня сообщалось, что прокуратура проводит проверку после ДТП в Кукморе. ДТП произошло 29 июня этого года. 45-летний водитель автомобиля Toyota Corolla ехал по улице Рабочий переулок в Кукморе и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину 1965 года рождения. Сообщалось, что автовладелец был пьян. В результате ДТП пешеход получила ушиб головного мозга и была госпитализирована.

Маргарита Головатенко