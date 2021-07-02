В Казани и Зеленодольском районе на время проведения праздников запрещено использование маломерных судов

В период проведения семейного фестиваля SVIYAGA FEST — 2021 10 июля и авиационного праздника «Я выбираю небо!» 7 августа будут использованы водные акватории рек Волги, Казанки и Свияги в Казани и Зеленодольском районе.



Для безопасности граждан Кабмин РТ постановил запретить использование маломерных, парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, на расстоянии 600 метров от берегов рек Свияги и Волги вокруг острова-града Свияжска. Ограничения действуют с 9.00 до 14.30 часов 10 июля во время проведения фестиваля SVIYAGA FEST — 2021.

Аналогичные ограничения действуют с 12.00 до 20.00 часов 7 августа во время проведения авиационного праздника «Я выбираю небо!». Выезд запрещен на участок Казанки от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Для обеспечения безопасности мероприятий силы и средства МЧС РТ организуют дежурство, сообщает МЧС РТ.

Маргарита Головатенко