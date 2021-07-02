В Башкирии стобалльники по ЕГЭ, поступившие в вузы республики, получат премию в размере 150 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Башкирии с этого года учредили ежегодную единовременную премию главы региона в размере 150 тысяч рублей выпускникам школ, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившим в местные вузы — участники Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Соответствующий указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

В Евразийский НОЦ входят: Башкирский государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный аграрный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет.

Фото: glavarb.ru

Сумма премий не подлежит налогообложению. Окончательные результаты экзаменов станут известны 8 июля. Пока максимальные баллы по ЕГЭ получили 89 выпускников республики, четверо ребят стали стобалльниками по двум предметам, сообщается на сайте главы Башкирии.



Вчера врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе встречи с выпускниками региона объявил, что ученики, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей.

В этом году в Татарстане максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку набрали 102 одиннадцатиклассника. А ученица казанской гимназии № 102 сдала экзамен на высшие баллы сразу по двум предметам: химии и русскому языку.



Татьяна Леухина