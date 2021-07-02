В Башкирии стобалльники по ЕГЭ, поступившие в вузы республики, получат премию в размере 150 тыс. рублей
В Башкирии с этого года учредили ежегодную единовременную премию главы региона в размере 150 тысяч рублей выпускникам школ, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ и поступившим в местные вузы — участники Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Соответствующий указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.
В Евразийский НОЦ входят: Башкирский государственный университет, Башкирский государственный педагогический университет имени Акмуллы, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный аграрный университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет.
Сумма премий не подлежит налогообложению. Окончательные результаты экзаменов станут известны 8 июля. Пока максимальные баллы по ЕГЭ получили 89 выпускников республики, четверо ребят стали стобалльниками по двум предметам, сообщается на сайте главы Башкирии.
Вчера врио главы Дагестана Сергей Меликов в ходе встречи с выпускниками региона объявил, что ученики, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат по сто тысяч рублей.
В этом году в Татарстане максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку набрали 102 одиннадцатиклассника. А ученица казанской гимназии № 102 сдала экзамен на высшие баллы сразу по двум предметам: химии и русскому языку.
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