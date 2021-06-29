В Казани одна из учениц сдала ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов

В Казани одна из учениц сдала ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Выпускница казанской гимназии №102 Камилла Гатина получила максимальные баллы по химии и русскому языку.

Девушка призналась, что она начала готовиться к экзаменам еще с восьмого класса. Выпускница обошлась без репетиторов. Теперь она планирует поступать в Московский медико-стоматологический университет.

В этом году в Татарстане максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку набрали 102 одиннадцатиклассника. В прошлом году 100 баллов по этому предмету получили 97 выпускников.



Ольга Плешкова