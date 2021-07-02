В Москве в 2022 году начнут обкатывать первый водородный электробус КАМАЗа

Уже в следующем году в Москве начнут тестировать первый водородный электробус челнинского КАМАЗа, соглашение подписали в пятницу на площадке Московского урбанистического форума заммэра столицы Максим Ликсутов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель правления ООО УК «Роснано» Сергей Куликов.



Использование в столице электробусов позволит снизить выбросы СО2 более чем в десять раз. При его использовании выделяются только пар и тепло. Такой электробус будет экономичен — заправлять его нужно один раз в сутки.

Москва начала менять дизельные автобусы на электробусы более двух лет назад. По словам Ликсутова, когда власти убедятся в безопасности такого вида транспорта, в столице создадут инновационный центр производства водородного электробуса на базе Сокольнического вагоностроительного завода, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Собранные на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве электробусы КАМАЗ-6282 уже вышли на маршрут т47. Электробусы начали ездить по маршруту от Бескудниковского района на севере столицы до Садового кольца.

Маргарита Головатенко