В Госдуме предложили предоставлять вакцинированным дополнительные дни к отпуску
В Госдуме выступили с инициативой предоставлять добровольно вакцинированным дни оплачиваемого отпуска. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов.
В своем обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова он отметил, что перед властью стоит задача «повышения темпов вакцинирования среди всех слоев населения». Повышение доверия к отечественным вакцинам важно как государству, так и гражданам.
«В данной связи предлагаю вам оценить идею предоставления дополнительных дней оплачиваемого отпуска для тех граждан, которые добровольно прошли или собираются пройти курс вакцинации. Данная мера позволит ускорить темпы добровольной вакцинации, а также станет дополнительным стимулом для граждан», — приводит текст обращения RT.
Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на необходимость жестких мер при вспышке COVID-19 в России.
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