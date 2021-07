В интернете появилась новая соцсеть, которая предположительна связана с экс-президентом США Дональдом Трампом

В интернете появилась новая социальная сеть — GETTR, которая описывает себя как «лишенную предвзятости и позволяющую каждому свободно выражать свое мнение». Предположительно ее создала команда экс-президента США Дональда Трампа.

Соцсеть похожа на Twitter. В ней уже есть аккаунт Трампа, однако судить о его подлинности сложно — он не подтвержден, хотя с него уже опубликовали несколько постов. По информации СМИ, GETTR руководит бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер, пишет «РИА Новости».

В мае Трамп запустил собственную онлайн-платформу под названием From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). На ней он выкладывать сообщения, фото и видео, но писать комментарии к постам американского экс-президента нельзя.

Напомним, после штурма Капитолия в январе этого года Трампа забанили практически во всех крупных социальных сетях — его аккаунты заблокированы в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Twitch.



Татьяна Демина