В штаб-квартире татарстанского отделения «Единой России» подвели итоги некоммерческой работы
В штаб-квартире татарстанского отделения «Единой России» подвели итоги некоммерческой работы. Накануне члены татарстанского отделения партии обсуждали реализованные инициативы в муниципалитетах республики.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин, депутат Государственного совета РТ Татьяна Ларионова, заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина, депутат Государственного совета РТ Ольга Воронова, депутат городского совета Набережных Челнов Ася Кислова и другие.ОбществоВласть Татарстан
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