В Лениногорском районе РТ временно закрыли движение по дороге Кичуй — Кузьминовка

Автомобильная дорога Кичуй — Кузьминовка в Лениногорском районе Татарстана на время закроется для проезда. Это связано с проведением капитального ремонта на участке от 19,8 км по 23,7 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



Ограничения вступят в силу с 1 июля и будут действовать до 30 сентября. Для объезда водителям предлагают дороги Кичуй — Урмышла — Сарабикулово и Старый Кувак — Мичурино — Новое Сережкино. Схема объезда согласована с УГИБДД МВД по РТ.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут.

Фото: kzn.ru

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Правительство России выделит 30 млрд рублей на ремонт 2 тысяч км дорог почти во всех регионах страны.

Маргарита Головатенко