Новости общества

12:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ГИБДД может увеличить максимально допустимую скорость на некоторых участках дорог до 150 км/ч

12:15, 01.07.2021
ГИБДД может увеличить максимально допустимую скорость на некоторых участках дорог до 150 км/ч
Фото: realnoevremya.ru

На некоторых дорогах России могут повысить лимит максимальной допустимой скорости до 150 км/с, такой вопрос рассматривает ГИБДД, сообщил глава инспекции России Михаил Черников.

По его словам, вопрос о повышении скорости до такой отметки рассматривается для некоторых участков дорог, где это будет безопасным, сообщает ТАСС.

kzn.ru (архив)

В ГИБДД может появиться система, которая позволит выявить злостного нарушителя ПДД из общего потока машин.

Черников сообщил, что в 2022 году ГИБДД сможет моментально выявлять пьяных водителей с помощью нового специального оборудования. Такие приборы применяются уже во многих странах.

Маргарита Головатенко
ОбществоАвто
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также