ГИБДД может увеличить максимально допустимую скорость на некоторых участках дорог до 150 км/ч

На некоторых дорогах России могут повысить лимит максимальной допустимой скорости до 150 км/с, такой вопрос рассматривает ГИБДД, сообщил глава инспекции России Михаил Черников.



По его словам, вопрос о повышении скорости до такой отметки рассматривается для некоторых участков дорог, где это будет безопасным, сообщает ТАСС.

kzn.ru (архив)

В ГИБДД может появиться система, которая позволит выявить злостного нарушителя ПДД из общего потока машин.

Черников сообщил, что в 2022 году ГИБДД сможет моментально выявлять пьяных водителей с помощью нового специального оборудования. Такие приборы применяются уже во многих странах.

Маргарита Головатенко