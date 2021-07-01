У ГИБДД появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей в 2022 году

В 2022 году ГИБДД сможет моментально выявлять пьяных водителей с помощью нового специального оборудования, которое к этому времени появится в России, сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.



По его словам, по национальному проекту в следующем году Россия сможет закупить такие приборы и поставить на вооружение. Специальный прибор определяет наличие паров алкоголя. Если у водителя нет признаков опьянения, он может спокойно продолжить движение, не погружаясь в систему медицинского освидетельствования, поскольку это — продолжительный процесс, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Глава ГИБДД добавил, что такие приборы применяются уже во многих странах.

За первую половину текущего года в России за пьяное вождение к ответственности привлекли более 220 тысяч водителей, около 27 тысяч из них привлекались повторно.

Маргарита Головатенко