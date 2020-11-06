В Казани задержали пять вербовщиков из «Хизб ут-Тахрир»

Фото: realnoevremya.ru архивное фото

В Казани задержали пятерых членов запрещённой в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана. Их деятельность пресекла ФСБ совместно с подразделениями МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ.



По данным спецслужбы, задержанные «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирною халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Он распространяли свою идеологию среди татарстанцев, вербовали в свои ряды мусульман.



Фото: realnoevremya.ru архивное фото

По местам жительства у задержанных обнаружили и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.



Следственное подразделение органа безопасности в отношении фигурантов возбудило уголовное дело. По какой статье уголовного кодекса квалифицированы действия задержанных, не уточняется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В конце октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение. В тот же день было возбуждено дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В Кукморе ввели полицейский план «Крепость». А уголовное дело было передано в центральный аппарат СКР.

