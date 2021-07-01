АСВ требует банкротства татарстанского «банкстера» за долг в 8,4 миллиарда рублей

Падение «Смоленского»

В татарстанский арбитраж поступил иск о личном банкротстве на внушительную сумму в 8,4 млрд рублей, выяснило «Реальное время». Истцом выступает Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий рухнувшего банка «Смоленский», должник — Тимур Акберов, ранее начальник юридического департамента этого банка, осужденный за растрату.

Банк «Смоленский» существовал с 1992 по 2014 год, работал, как следует из названия, преимущественно в Смоленской области, однако имел и офис в Москве. На пике развития банк обслуживал свыше 6 тыс. корпоративных клиентов из разных сфер деятельности, а вместе с аффилированным банком «Аскольд» (перед крахом началось присоединение этого банка к «Смоленскому») — более 20 тыс. частных лиц, для которых выпущено 15 тыс. пластиковых карт.

По итогам десяти месяцев 2013 года активы «Смоленского банка» выросли почти на треть, или 8,9 млрд рублей. Основной приток активов обеспечили вклады населения (плюс 6,5 млрд рублей). Кредитный портфель формирует почти 60% активов, преимущественно — корпоративные кредиты, пишет Banki.ru.

4 февраля 2014 года арбитраж признал «Смоленский» банкротом. Фото: Ирина Плотникова

За десять месяцев 2013 года банк получил чистую прибыль в размере 301,9 млн рублей. А В декабре 2013 года, после отзыва в ноябре лицензии у «Мастер-Банка» («Смоленский банк» пользовался его процессингом, а также разместил в банке несколько сотен миллионов рублей депозита), «Смоленский» столкнулся с финансовыми трудностями и прекратил операционную деятельность (поначалу руководство ссылалось на технические сбои). Решался вопрос о предоставлении «Смоленскому» Центробанком РФ стабилизационного кредита в размере 8 млрд рублей, но спасать банк не стали: он лишился лицензии 13 декабря 2013 года, 4 февраля 2014 года арбитраж признал «Смоленский» банкротом.

Уголовное дело...

Основным акционером банка и его предправления был бизнесмен Павел Шитов, он же стал фигурантом дела о растрате в особо крупных размерах (ч.4. ст. 160 УК РФ). Вместе с ним подозреваемыми, а затем — подсудимыми стали заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, а также начальник юридического департамента — тот самый Тимур Акберов. Позже к ним добавился директор департамента кредитования Дмитрия Скоркин. Дело при этом возбудили только в 2016 году, тогда же Яхонтова, Щербакова и Акберова арестовали. Шитов успел скрыться за границей.

По версии следствия, фигуранты, узнав о грядущем отзыве лицензии, активно приобретали через московский филиал у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-«однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени «Смоленского банка» выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 млн рублей.

Основным акционером банка и его предправления был бизнесмен Павел Шитов, он же стал фигурантом дела о растрате в особо крупных размерах. Фото: Юлия Моисеева / smoldaily.ru

Как сообщал «Коммерсант», после краха банка все фигуранты, кроме Шитова, устроились на работу в другие кредитные организации — «Златкомбанк» (рухнул в декабре 2018-го) и «Международный расчетный банк» (рухнул в марте 2019-го).

Через год после признания «Смоленского банка» банкротом он имел перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. АСВ подавало иск о привлечении контролирующих лиц (бывшего предправления Анатолия Данилова, уже известный нам Павла Шитова, Романа Щербакова, Михаила Яхонтова) на 13,77 млрд рублей, о вынесенном решении не сообщалось.

В 2019 году Тверской районный суд Москвы приговорил Яхонтова к шести годам лишения свободы, Скоркина — к четырем годам, Акберову дали пять с половиной лет, Щербакову — шесть лет (все — в колонии общего режима).

Еще до этого, в сентябре 2016 года, к семи годам лишения свободы условно за неправомерные действия при банкротстве, мошенничество и причинение имущественного вреда осудили еще одного фигуранта дела — бывшего председателя правления ОАО «Смоленский банк» Анатолия Данилова.

Долг в 8,4 млрд рублей проистекает из решения Тверского районного суда Москвы — как раз из приговора по делу о растрате. Фото mos-gorsud.ru

...и гражданский иск

Тимур Акберов — выходец из Казани, это упоминается в нескольких судебных документах, а также следует из формата его ИНН. В Татарстане ему также принадлежали несколько уже неработающих компаний — ООО «Газ-Трейд» (владел до 2009 года, специализировалось на вложениях в ценные бумаги, обанкрочено), ООО «Комбинат строительных изделий» (руководил до 2005-го, обанкротилось в 2012-м), ООО «Финансово-промышленная компания «Март» (владел с 2002 по 2009 год, также специализировалось на вложениях в ценные бумаги, обанкротилось в 2018-м). В «Смоленском банке» Акберов трудился с августа 2010 года.



Как следует из данных на сайте ФССП, долг в 8,4 млрд рублей проистекает из решения Тверского районного суда Москвы — как раз из приговора по делу о растрате. В деле имел место гражданский иск от АСВ как от потерпевшей стороны на те самые 8,4 млн рублей, правда, взыскать их постановили солидарно.

Александр Артемьев