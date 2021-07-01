В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с британским эсминцем Defender

Фото: ru.wikipedia.org / Royal Navy

Альянс не оставит свое представительство в Черном море, заявил спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, НАТО занимает твердую позицию, когда действие касается судоходства. Также НАТО непреклонны в позиции о том, что Крым — Украина, а не Россия.

«Во время этого инцидента союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов», — приводит слова спецпредставителя RT.

Вчера во время прямой линии резидент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Такую же позицию Кремль озвучивал несколькими днями ранее.

В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении госграниц эсминцем ВМС Великобритании Defender. Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу. После этого инцидента в Министерство обороны России вызвали британского военного атташе.

26 июня в Черное море вошел эсминец USS Ross. Он примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze.



Маргарита Головатенко