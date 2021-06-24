В Кремле считают инцидент с британским эсминцем Defender провокацией
В Москве считают сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем Defender, пересекшим границу России у крымского мыса Фиолент 23 июня. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал это недопустимым и несоответствующим международному праву. По его словам, российские пограничники займут «достаточно жесткую позицию» в случае повторения подобного инцидента, сообщает RT.
В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении госграниц эсминцем ВМС Великобритании Defender. Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу.
После этого инцидента в Министерство обороны России вызвали британского военного атташе.
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