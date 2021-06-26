В Черное море вошел эсминец США для участия в учениях
В Черное море вошел эсминец USS Ross. Он примет участие в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщает «РИА Новости».
«Ракетный эсминец USS Ross типа «Арли Берк» вошел в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2021 26 июня 2021 года», — говорится в заявлении ВМС США.
В среду, 23 июня, в Минобороны России сообщили о нарушении госграниц эсминцем ВМС Великобритании Defender. Российская сторона предупредила британцев о применении оружия в случае нарушения границы, но эсминец не отреагировал, из-за чего в 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России произвел предупредительную стрельбу.
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