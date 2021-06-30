Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане опустился до 0,99%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю количество безработных граждан сократилось на 391. По состоянию на 30 июня в республике в органах службы занятости зарегистрированы 20 114 нетрудоустроенных татарстанцев.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,99% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано во всех моногородах республики. В Набережных Челнах их насчитывается 1 583 (-45 безработных за неделю), в Нижнекамске — 1 041, в Елабуге — 419, в Чистополе — 213. Увеличилось число нетрудоустроенных в Камских Полянах (+5), в Зеленодольске (+5) и в Менделеевске (+1).

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в органы службы занятости татарстанцам предлагается 55 738 вакансий, 6 447 из которых работодатели представили за последнюю неделю. Коэффициент напряженности на татарстанском рынке труда на 30 июня условно составил 0,36 чел. на одну вакансию.



Сегодня на прямой линии президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране за пандемийный период выросла безработица: «раньше 4,6—4,7% было, в какой-то момент подрос уровень до 6 с лишним процентов, сейчас где-то 5,9% — спускается потихонечку».



Татьяна Демина