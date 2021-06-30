В Татарстане с начала года зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров

На сегодняшний день в Татарстане с начала года произошло 3 538 пожаров — это на 18% больше, чем за тот же период 2020-го, сообщил на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Татарстане начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин. Заседание комиссии провел президент РТ Рустам Минниханов.



В этом году на пожарах погибло 103 человека, что значительно (на 48%) больше аналогичного периода прошлого года. 58% процентов от общего числа пожаров — возгорание сухой травы и мусора. 42% -техногенные пожары, сообщил Хабибуллин.

Значительный рост пожаров произошел с апреля по май — в связи с тем, что вовремя не очищались территории, на них происходило возгорание сухой травы и мусора. Подобных пожаров произошло 1 887, это 55% от общего числа пожаров. Сотрудники МЧС возбудили 693 административных дела по всем нарушениям. По 629 делам были возбуждены решения о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 2 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Сегодня мужчина и 16-летний подросток погибли в утреннем пожаре в селе Добромыш Альметьевского района. Там загорелся частный дом. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности электроплитки на кухне.

Маргарита Головатенко