Стоимость российской нефти Urals на европейском рынке достигла максимума с октября 2018 года

В конце прошлой недели цена на российскую нефть Urals на европейском рынке достигла максимума с октября 2018 года. С начала 2021 года она подорожала в 1,5 раза. 25 июня ее стоимость составила $74,75 за баррель.

Цена Urals в Северо-Западной Европе по состоянию на вторник, 29 июня, увеличилась на $25,63 за баррель по сравнению с началом 2021 года, то есть на 53%, до $74,01 за баррель (с поставкой в порту Роттердама).

Стоимость партий Urals объемом 80—100 тыс. тонн в Средиземноморье выросла на $24,63 за баррель (+49%, до $74,81 за баррель (с поставкой в порт Аугуста)). В конце прошлой недели цена достигла $75,55 за баррель.

Росту цен на нефть способствовало укрепление мирового спроса на нее в связи с постепенным снятием, благодаря массовой вакцинации от коронавируса, ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Отметим, по данным Минфина России, с 15 апреля по 14 мая средняя цена на нефть Urals составила $65,45667 за баррель ($477,8 за тонну).



Татьяна Демина