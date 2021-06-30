Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех европейских НПО
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность четырех иностранных неправительственных организаций. Об этом сообщили сегодня в надзорном ведомстве.
По результатам рассмотрения поступивших материалов 30 июня Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность следующих НПО:
- Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания;
- Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания;
- Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания;
- European Choice («Европейский выбор»), Франция.
Их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, объяснили в надзорном ведомстве.
Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, и обнародования.
Накануне надзорное ведомство признало нежелательной в России деятельность международной НПО из Чехии Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.»).
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