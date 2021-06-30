Минниханов публично отчитал вице-премьера Альберта Каримова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил на вид вице-премьеру — министру промышленности и торговли Альберту Каримову за низкую организацию в подготовке к проведению Татарстанского нефтегазохимического форума — 2021. Он должен пройти на территории «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября и собрать более 2 тысяч участников.

Рустам Минниханов раскритиковал Каримова на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», где докладывали о ходе подготовки к форуму. Гендиректор ОАО «Казанская ярмарка» (выступает оператором выставки) Лев Семенов пожаловался, что распоряжение Кабмина об определении состава оргкомитета и датах проведения было издано с большим опозданием — 26 мая этого года, тогда как обычно выходит до начала марта.

— Осталось 3 месяца! А средняя продолжительность подготовки — это 9 месяцев, — забил тревогу Семенов.

Он предложил объединить усилия и заключить соглашение с Минпромторгом на 3 года, в котором закрепить даты проведения форума, место и статус оператора выставки. «Это позволит работать без рисков и уйти от аврала», — заявил Лев Семенов.

— Каримов, это твоя работа, между прочим. Почему деньги не перечислил? Почему тематика не распределена? Ни хрена не организовано, — возмутился Минниханов.

В ответ министр промышленности сообщил, что все мероприятия должны проходить по торгам, а форум будет проведен в указанные сроки.

— Осталось полтора–два месяца, — развел руками президент РТ. — Это наш главный форум. Ты ни разу не говорил, что есть проблемы по финансированию. Ты знаешь, что мы всегда его поддерживаем. Запишите все, чтобы 31 августа приняли участие в форуме, — отрезал президент.