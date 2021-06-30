Олег Яровинский подтвердил переход Владислава Игнатьева в «Рубин»
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал информацию о переходе полузащитника «Локомотива» Владислава Игнатьева в казанский клуб.
«Да, Владислав переходит в «Рубин». Мы довольны, что он присоединился к нам. Верим, что Владислав поможет команде в новом сезоне», — сказал Яровинский.
Напомним, ранее сообщалось, что Игнатьев достанется «Рубину» бесплатно, 1 июля футболист станет свободным агентом.СпортФутбол
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