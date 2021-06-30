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Возбуждено первое уголовное дело после жалобы Путину на прямой линии

15:29, 30.06.2021
Возбуждено первое уголовное дело после жалобы Путину на прямой линии
Фото: Максим Платонов

Первое уголовное дело возбуждено по следам прямой линии с президентом — по факту покушения на телефонное мошенничество, о котором Владимиру Путину рассказала жительница Красноярска.

«Следственным управлением межмуниципального управления МВД России «Красноярское» по результатам проверки поступившего обращения жительницы Красноярска Любови Шенделевой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к мошенничеству.

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