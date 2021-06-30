Глава Приморья после вопроса Путину пообещал построить школу

Губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал обращение жителей села Воздвиженка на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу разрушенной школы.

Он заявил, что будет построено новое учебное заведение — власти надеются сделать это за два года, сообщает «РИА Новости».

«Прямо сейчас мы связались с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, он пообещал нам помочь в выделении необходимых денежных средств. Надеюсь, после такого обращения и контроля со стороны президента России денежные средства будут выделены. Поэтому мы будем строить уже новую школу», — отметил Кожемяко.

В середине апреля в здании школы в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась стена, по требованию прокуратуры учебный процесс в школе приостановлен.

